رئيس جامعة كفرالشيخ يحضر حفل استقبال الطلاب الجدد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حفل كليتي الطب البيطري والآداب لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى، بحضور الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب والدكتور بسيوني عبدالقادر وكيل كلية الطب البيطري، واللواء أركان حرب محمد عبدالله الشهاوي الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان والمستشار العسكري لمحافظة كفرالشيخ العقيد أركان حرب شريف عبدالباري والمقدم أركان حرب أحمد عبدالمنصف مدير التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، وخلال اللقاء تم التعريف بأقسام الكليتين والبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات والجامعة وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وماعليهم من واجبات، بالإضافة إلى الأنشطة الطلابية المتنوعة لبناء شخصيات قيادية مميزة قادرة على التقدم والتطور والنجاح.

ورحب عميد كلية الآداب ووكيل كلية الطب البيطري بالحضور وبالطلاب الجدد والقدامى، مقدمين التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكر إنتصار حرب أكتوبر المجيدة.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصارحرب أكتوبر المجيدة وبدء العام الدراسي الجديد، موجها التحية لأرواح الشهداء متمنيا لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار والطلاب التوفيق والنجاح.

وعبر د. دسوقي عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في الكليتين وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحبًا بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الاعتزاز والفخر بالانتماء إلى جامعة كفرالشيخ والاجتهاد في طلب المعرفة والعلم ووصفهم بسفراء الجامعة.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد وسنوات النقل ،وقال أن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعي لتخريج طالب متميز مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات سواء داخل الكلية أو عن بعد متمنيا التوفيق للجميع.

وأوضح اللواء محمد عبدالله الشهاوي الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان أن روح أكتوبر مستمرة حتى يومنا هذا من خلال تحريرها من الإرهاب، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة على أراضيها، مؤكدا أن القوات المسلحة استطاعت تطهير أرض «سيناء» من الإرهابيين واستعادت روح حرب السادس من أكتوبر عام 1973 م المجيدة لتحريرها من الجماعات الإرهابية.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ