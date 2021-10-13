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أسمنت حائل تبحث مع هيئة تطوير محمية الإمام سبل خدمة المجتمع المحلي بتربة

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للخروج بمبادرات نوعية ومستدامة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي

أسمنت حائل تبحث مع هيئة تطوير محمية الإمام سبل خدمة المجتمع المحلي بتربة

بحث الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، مع رئيس مشاركة المجتمع المحلي في هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، عبدالمجيد بن عبدالله الضبعان، والوفد المرافق له؛ أوجه التعاون بين الطرفين والخروج بمبادرات نوعية ومستدامة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي لخدمة المجتمع المحلي في مدينة تربة.

وتخلّل اللقاء عرضٌ مرئيٌّ لحملة التشجير المتزامنة مع منتدى الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومستهدفات الهيئة في هذا الجانب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل ركائز استراتيجية الشركة للمسؤولية الاجتماعية، واهتمام أسمنت حائل الكبير بالجانب البيئي ابتداء من عملياتها التشغيلية، وحتى المبادرات الخارجية على مستوى المجتمع.

وأشار رئيس مشاركة المجتمع المحلي في الهيئة إلى تطلعات الهيئة في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في المنطقة والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة تجاه المجتمع المحلي.

حضر اللقاء من جهة هيئة تطوير المحمية الأخصائي الزراعي تركي الرعوجي، وممثل المجتمع المحلي طلال الشمري، ومن جهة أسمنت حائل الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس فهد الرشيدي، ومدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية عامر العامر، ومدير التسويق والمبيعات المهندس عبدالرحمن الحازمي.

أسمنت حائل تبحث مع هيئة تطوير محمية الإمام سبل خدمة المجتمع المحلي بتربة

أسمنت حائل تبحث مع هيئة تطوير محمية الإمام سبل خدمة المجتمع المحلي بتربة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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