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"تعليم صامطة" يحصد 18 جائزة بمسابقة الأداء التعليمي والإداري المتميز بجازان

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في دورتها الأولى فئة التميز المؤسسي

حقّق مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي، جائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز، في دورتها الأولى، فئة التميز المؤسسي.

وبلغ عدد الفائزين والفائزات من مكتب تعليم صامطة بجائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز في دورتها الأولى 18 فائزًا وفائزة، وهم: فائز بفئة التميز المؤسسي، وثلاثة فائزين في فئة المعلم المتميز، وخمسة فائزين وفائزات في فئة الطالب المتميز، وسبعة فائزين وفائزات في فئة الخدمات التعليمية المتميزة، وفائزتان في فئة المبادرات والتجارب المميزة.

وعبّر مدير مكتب تعليم صامطة عن اعتزازه بهذا التكريم من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مبينًا أن هذا التكريم يعد دافعًا لبذل المزيد من الجهد.

وقدّم "الصميلي" التهنئة للفائزين والفائزات الذين مثلوا مكتب تعليم صامطة في جائزة تعليم جازان للأداء التعليمي والإداري المتميز، متمنيًا نقل تجاربهم لزملائهم وزميلاتهم من الطلاب والطالبات وكافة الطواقم التعليمية والإدارية في الميدان؛ وذلك لتعزيز ودعم التميز، سائلًا المولى -عز وجل- للجميع التوفيق والتميز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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