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تكدس مروري في الكيلو 21 بالعجمي.. وسكان المنطقة يناشدون المسؤولين

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تكدس مروري في الكيلو 21 بالعجمي.. وسكان المنطقة يناشدون المسؤولين تكدس مروري في الكيلو 21 بالعجمي.. وسكان المنطقة يناشدون المسؤولين

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تكدس مروري الكيلو 21 في العجمي.. وسكان المنطقة يناشدون المسؤولين

يناشد عدد من المواطنين من سكان منطقة كيلو ٢١ في الساحل الشمالي المسؤولين، بوضع حلول لمواجهة التكدس المروري الذي تشهده المنطقة بعد أفتتاح مشروع كوبري الكيلو ٢١ الجديد.

قال محمد هيثم من سكان المنطقة، أن الكوبري الجديد كان من المفترض ان ينهي أزمة التكدس المروري بالمنطقة، مؤكدا المشروع بعد افتتاحه تفاقمت مشكلة الزحام بالمنقطة.

تكدس مروري الكيلو 21 في العجمي

وطالب هيثم بضرورة وضع حلول لهذه الازمة بوضع فتحات جديدة لتغيير الاتجاه، لم يرغب في الدوران في الاتجاه الأخر حتي لا يستغرق وقت أطول في بعض الاوقات نصف الساعة، بمسافة لا تقل عن ال ٤ كيلو متر في طريق شديد التكدس.

وأضاف هيثم تم أيضا توسع الرصيف أسفل الكوبري بطريقه أدت إلى ضيق الخناق على الطريق فأصبح الدوران إلى الاتجاه الاخر من الطريق معاناة يوميه يواجها جميع سكان المنطقة.

المصرى اليوم

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