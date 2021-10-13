أخبار عاجلة

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«معايير اختيار شريك الحياة».. ندوة للمقبلين على الزواج في القليوبية

Print
«معايير اختيار شريك الحياة».. ندوة للمقبلين على الزواج في القليوبية «معايير اختيار شريك الحياة».. ندوة للمقبلين على الزواج في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ندوه تثقيفية عن «نصائح المقبلين على الزواج»، بحضور كلا من الدكتوره عبير عبدالله، مدير إدارة التدريب العلمي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وأماني الحاج، مدير مجمع إعلام بنها، والدكتورة مني هدهد، خبير التدريب الدولي، ومدير إدارة تنمية البيئة وخدمه المجتمع، وسماح محمد السيد مسؤول وحده الإعلام بمجمع إعلام بنها.

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمته، إن مديرية الشباب والرياضة دائما تفتح أبوابها للتعاون مع المديريات والمؤسسات المجتمعية الأخرى لتنفيذ ندوات توعية تستهدف شباب المستقبل.

وتناولت الندوة، نصائح للمقبلين على الزواج والتي تستهدف فئة الشباب المقبلين على الزواج ووضع المعايير لاختيار شريك الحياة.

أثبتت الدراسات نسب الطلاق حوالي ٨٢% في أول ثلاث سنوات والسبب هو سوء الاختيار، لذا لابد من وضع معايير لاختيار الزوج ومعايير لاختيار الزوجة، حيث تنكح المراه لأربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها بالاضافه إلى القبول والمستوي «التعليمي والثقافي والاجتماعي» اشارت الدراسات إلى أن هناك عيوب للزوج أو الزوجة لا يمكن التغاطي عنها وعلى سبيل المثل الزوج «المتسلط والمتعالي والبخيل»، وأيضا الزوجة «الانانة والبصاصة».

ندوه تثقيفية عن نصائح المقبلين علي الزواج
ندوه تثقيفية عن نصائح المقبلين علي الزواج

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)