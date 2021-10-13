«معايير اختيار شريك الحياة».. ندوة للمقبلين على الزواج في القليوبية

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نظمت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام ندوه تثقيفية عن «نصائح المقبلين على الزواج»، بحضور كلا من الدكتوره عبير عبدالله، مدير إدارة التدريب العلمي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وأماني الحاج، مدير مجمع إعلام بنها، والدكتورة مني هدهد، خبير التدريب الدولي، ومدير إدارة تنمية البيئة وخدمه المجتمع، وسماح محمد السيد مسؤول وحده الإعلام بمجمع إعلام بنها.

قال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال كلمته، إن مديرية الشباب والرياضة دائما تفتح أبوابها للتعاون مع المديريات والمؤسسات المجتمعية الأخرى لتنفيذ ندوات توعية تستهدف شباب المستقبل.

وتناولت الندوة، نصائح للمقبلين على الزواج والتي تستهدف فئة الشباب المقبلين على الزواج ووضع المعايير لاختيار شريك الحياة.

أثبتت الدراسات نسب الطلاق حوالي ٨٢% في أول ثلاث سنوات والسبب هو سوء الاختيار، لذا لابد من وضع معايير لاختيار الزوج ومعايير لاختيار الزوجة، حيث تنكح المراه لأربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها بالاضافه إلى القبول والمستوي «التعليمي والثقافي والاجتماعي» اشارت الدراسات إلى أن هناك عيوب للزوج أو الزوجة لا يمكن التغاطي عنها وعلى سبيل المثل الزوج «المتسلط والمتعالي والبخيل»، وأيضا الزوجة «الانانة والبصاصة».

ندوه تثقيفية عن نصائح المقبلين علي الزواج