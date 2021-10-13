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نائب: دولة تحترم شعبها وعلى منظمات حقوق الإنسان الخارجية أن تعي ذلك

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نائب: مصر دولة تحترم شعبها وعلى منظمات حقوق الإنسان الخارجية أن تعي ذلك نائب: دولة تحترم شعبها وعلى منظمات حقوق الإنسان الخارجية أن تعي ذلك

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دعا طارق حسانين نائب امبابة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، منظمات حقوق الانسان الخارجية، أن تعى معنى الرسائل الهامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى في خطابه امام قمة فيشجراد بالمجر.
وقال النائب في بيان أصدره اليوم، تعليقا على خطاب الرئيس أمام قمة «فيشجراد» ان تأكيد الرئيس بان دولة تحترم شعبها ولا تنصاع لأية إملاءات خارجية هي رسالة جاءت في الوقت المناسب للذين يسيسون ملف حقوق الانسان، مؤكداً أن مصر دولة تحترم شعبها وعلى العالم أن يعي ذلك.
وأشارالنائب إلى أن خطاب الرئيس كان به عدة رسائل، عبر فيها عن ضمير الشعب المصرى ونوابه المنتخبين، فحواها أن حقوق الإنسان المصري محفوظة، ويتم حمايتها بالقانون ووفقاً للدستور.

وتضم قمة «فيشجراد» أربع دول، هي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، وتشارك فيه مصر للمرة الثانية على التوالي.

المصرى اليوم

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