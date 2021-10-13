«خطة النواب» توافق نهائيا على «المالية الموحد» بعد جدل حول عدد من المواد

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وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، وقررت اللجنة إعداد مذكرة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة

و كان اجتماع اللجنة قد شهد جدلا حول المادتين الثانية والثالثة من القانون وسط تمسك الحكومة بالنصوص الموجودة في المشروع. وبعد التنسيق بين الحكومة واللجنة ادخلت الأخيرة بعض التعديلات بالتنسيق مع الحكومة حيث تم استبدال المواد «٢ و٣» بمواد جديدة، وكانت اللجنة خلال الاجتماع قررت تأجيل مناقشة بعض المواد بعد اعتراضها على مطالبة الحكومة للجنة بالعودة لبعض نص مواد القانون القديم .

و انتقد النائب ياسر عمر وكيل اللجنة ،عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة بشكل عام وداخل كل وزارة بشكل خاص. وقال «عمر»: «القانون جاء بمادة غير دستورية ولن نمررها ولو مرت رئيس المجلس لن يمررها» .

و علق ممثل وزارة المالية قائلا :«الوزارة تتتمسك بالنصوص القديمة للمادتين الثانية والثالثة«.

و طالب أعضاء اللجنة بضرورة تقديم وزارة المالية تعديل واضح ومحدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص اكثر وضوحا أمام الأعضاء.