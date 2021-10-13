مدير صحة المنيا: تم جرد جميع المخازن في واقعة «لقاحات كورونا الملقاة في ترعة بالمنيا»

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أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، قيامة باتخاذ الإجراءات القانونية، فور علمه بواقعة العثور على لقاحات كورونا، ملقاة على جانبي ترعة قرية أبشاق، بمركز بني مزار الأسبوع الماضي.

وكشف في تحقيقات النيابة العامة والإدارية، قيامة بجرد جميع المخازن بالمديرية، وجميع مراكز تلقي اللقاح وعدد 16 بالمراكز، لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين إن رقم التشغيلة لم يتم توزيعها على مراكز اللقاح، ووجودها داخل مخزن الأدوية بمدينة المنيا.

قال «نادي» إن إذن الصرف المتعلق باللقاحات التي تم العثور عليها ورد إلى مخازن المديرية مساء الأربعاء، وفي الساعات الأولي من الصباح عثر على الكميات الملقاة على جانبي الترع، برقم التشغيله المدون على أذن صرف مركز اللقاح بالقاهرة. مما يؤكد ان الكميات فقدت قبل دخول مخازن المديرية.

وأضاف «نادي» في التحقيقات قيامة باتخاذ الإجراءات القانونية فور علمه بالواقعة، والتي لم تتجاوز ساعات من دخول اللقاح المخازن، والعثور على جزء من العجز على احدي الترع.

في سياق متصل، كشف مدير المخازن في تحقيقات النيابة الإدارية بمركز بني مزار، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، تسليم أذن صرف اللقاحات إلى أمين المخازن، دون قيامة بحصرها، ومراجعتها، وهو ما كشفت عن عمليات الجرد في اليوم الثاني.

وكشفت مصادر عن وجود تنسيق بين النيابة العامة والإدارية للسماح بخروج المتهمين الثلاثة، من محبسهم والمثول على تحقيقات النيابة الإدارية لتحديد المسئولية التأديبية والتي تصل إلى الفصل من العمل.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أعلن الأحد، تفاصيل التحقيقات في واقعة إلقاء لقاحات فيروس كورونا على جانب إحدى الترع بالمنيا.

حيث شكَّلت لجنة من النيابة العامة، لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع (18400) عبوة تقدر قيمتها بإجمالي 5 ملايين و23 ألفًا و200 جنيه مصري، وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها (13412) عبوة فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بـ 4988 أربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.

وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم فيما نسب إليهم من اختلاس وإضرار عمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي، وفي الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة.

وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بمطابقة خطوط سير المتهمين الثلاثة من واقع فحص محادثاتهم الهاتفية ونطاقاتها الجغرافية مع خط سير السيارة المحملة بالعبوات الملقاة على نحو ما ثبت بجهاز تتبع السيارة بوزارة الصحة، وكذا مضاهاة أصوات المتهمين الثلاثة مع الأصوات بالمحادثة المشار إليها لكشف حقيقة واقعة إلقاء وفقد عبوات اللقاحات.

معاينة النيابة الادارية في واقعة لقاح كورونا المنيا - صورة أرشيفية