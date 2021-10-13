تداول 279 ألف طن بضائع وسلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

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شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، خلال الـ 48 ساعة الماضية وبلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 67 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 279 ألف و216 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إلى تداول 1280 حاوية صادرة وواردة، ودخول وخروج نحو 9 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.