جدول مباريات اليوم الأربعاء.. أمريكا ضد كوستاريكا وبالميراس ضد باهيا

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يقام اليوم الأربعاء الموافق 13-10-2021 عدد 11 مباراة فى إطار تصفيات قارة أمريكا الشمالية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2021، وكذلك مباريات الدوري البرازيلي.
وتقام اليوم عدد 3 مباريات ضمن تصفيات أمريكا الشمالية فى كأس العالم أهما مباراة أمريكا وكوستاريكا.
وتقام 8 مبارات ضمن الدوري البرازيلي اليوم.
نستعرض أهم المباريات ضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء.
جدول مواعيد مباريات دوري الدوري البرازيلي
- مباراة براجانتينو X أتليتيكو جويانيينسي – الساعة 12 صباح الأربعاء.
- مباراة باهيا X بالميراس – الساعة 2.30 فجر الأربعاء.
- مباراة فلامينجو X جوفينتود – الساعة 12 ليلاً.
- مباراة أتليتيكو مينيروX سانتوس – الساعة 12 ليلاً.
- مباراة شابيكوينسي X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12 ليلاً.
- مباراة فورتاليزا X جريميو – الساعة 1.30 صباح الخميس.
- مباراة كورينثيانز X فلومينينسي – الساعة 2 فجر الخميس.
- مباراة إنترناسيونال X أميريكا مينيرو – الساعة 2.30 فجر الخميس.
جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم – أمريكا الشمالية
- مباراة أمريكا X كوستاريكا – الساعة 2 صباحًا.
- مباراة كندا X بنما – الساعة 1.30 فجر غدًا الخميس.
- مباراة الهندوراس X جامايكا – الساعة 2.30 فجر الخميس.
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بالميراس - صورة أرشيفية