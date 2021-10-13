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جدول مباريات اليوم الأربعاء.. أمريكا ضد كوستاريكا وبالميراس ضد باهيا

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جدول مباريات اليوم الأربعاء.. أمريكا ضد كوستاريكا وبالميراس ضد باهيا جدول مباريات اليوم الأربعاء.. أمريكا ضد كوستاريكا وبالميراس ضد باهيا

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يقام اليوم الأربعاء الموافق 13-10-2021 عدد 11 مباراة فى إطار تصفيات قارة أمريكا الشمالية للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2021، وكذلك مباريات الدوري البرازيلي.

وتقام اليوم عدد 3 مباريات ضمن تصفيات أمريكا الشمالية فى كأس العالم أهما مباراة أمريكا وكوستاريكا.

وتقام 8 مبارات ضمن الدوري البرازيلي اليوم.

نستعرض أهم المباريات ضمن جدول مباريات اليوم الأربعاء.

جدول مواعيد مباريات دوري الدوري البرازيلي

  • مباراة براجانتينو X أتليتيكو جويانيينسي – الساعة 12 صباح الأربعاء.
  • مباراة باهيا X بالميراس – الساعة 2.30 فجر الأربعاء.
  • مباراة فلامينجو X جوفينتود – الساعة 12 ليلاً.
  • مباراة أتليتيكو مينيروX سانتوس – الساعة 12 ليلاً.
  • مباراة شابيكوينسي X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12 ليلاً.
  • مباراة فورتاليزا X جريميو – الساعة 1.30 صباح الخميس.
  • مباراة كورينثيانز X فلومينينسي – الساعة 2 فجر الخميس.
  • مباراة إنترناسيونال X أميريكا مينيرو – الساعة 2.30 فجر الخميس.

جدول مواعيد مباريات تصفيات – أمريكا الشمالية

  • مباراة أمريكا X كوستاريكا – الساعة 2 صباحًا.
  • مباراة كندا X بنما – الساعة 1.30 فجر غدًا الخميس.
  • مباراة الهندوراس X جامايكا – الساعة 2.30 فجر الخميس.

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بالميراس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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