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داوود حسين ووفد من الكويت يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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داوود حسين ووفد من الكويت يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي داوود حسين ووفد من الكويت يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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زار الفنان الكويتي داوود حسين، ووفد من فناني الكويت، بصحبة الفنانة د. عبير الجندى، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر، وكان في استقباله فريق عمل المهرجان، برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

جاءت زيارة «حسين» كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان وفنانى الكويت في دورات المهرجان المقبلة.

يرأس المهرجان شرفيًا، النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا، الفنان الكبير محمد صبحي ،ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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