أخبار عاجلة

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في

Print
الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في
كينتانا" دعا إلى تخفيف العقوبات

الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة محتملة في كوريا الشمالية

حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان أوخيا كينتانا، اليوم "الأربعاء"، من أن فئات من شعب تواجه خطر المجاعة مع تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق الذي فرضته البلاد في مواجهة الوباء.

ودعا "كينتانا" إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن المقرر أن الكوريين الشماليين العاديين يكافحون يوميًّا من أجل تأمين حياة كريمة، والوضع الإنساني المتدهور قد يتحول إلى أزمة.

وتخضع الدولة الفقيرة لإغلاق محكم منذ مطلع السنة الماضية لحماية نفسها من الوباء في ظل معاناة الاقتصاد وتضاؤل المبادلات مع الصين، شريكها التجاري الرئيسي.

وأقرّ التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي في يونيو الماضي، بأن البلاد تواجه أزمة غذائية؛ ما دق ناقوس الخطر في بلد واجه فيه القطاع الزراعي على الدوام صعوبات في تأمين الغذاء للسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة

واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا وتدعوها للانخراط في الحوار

واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا وتدعوها للانخراط في الحوار

سول: كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي

سول: كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ باليستي قبالة ساحلها الشرقي

الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً "يزعزع الاستقرار"

الجيش الأمريكي: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً "يزعزع الاستقرار"