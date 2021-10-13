رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة أجمل صورة

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كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة أجمل صورة التي نظمتها إدارة الوافدين للطلاب الوافدين الذين شاركوا في الرحلة الترفيهية وقاموا بالتقاط العديد من الصور لمعالم الإسكندرية.

هنأ رئيس الجامعة الطلاب الفائزين مرحبا بهم في رحاب جامعة المنوفية وفي بيتهم الثانى مصر، مؤكدا على اهتمام الجامعة بالوافدين والحرص على رعايتهم والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية من خلال مبادرة (إدرس في مصر) لجذب المزيد من الطلاب من دول العالم للدراسة بالجامعات المصرية، حيث إن زيادة أعدادهم يؤكد على قوة التعليم المصرى في مختلف التخصصات، مؤكدا أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة لمساعدة الطلاب على الاندماج بالمجتمع وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات المختلفة بين الطلاب المصريين والوافدين.

وأعلنت الدكتورة سلوى فؤاد المنسق العام ومدير إدارة الوافدين بالجامعة عن أسماء الفائزين في المسابقة وهم: الطالبة فاطمة بعشر سودانية الجنسية كليةالتمريض، الطالب عمار كامل سعودى الجنسية كلية الحقوق، الطالبة مرام بعشر سودانية الجنسية كلية الطب، الطالبة عائشة حسن تشادية الجنسية، الطالبة أبرار آدم سودانية الجنسية كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما تم تكريم الطالبة هيا الكيلانى فلسطينية الجنسية كلية الطب لتميزها في النشاط الأدبى وتأليفها كتاب «ترنيمة قلب في الغربة» وإهدائها نسخة لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة ومدير إدارة الوافدين بالجامعة.