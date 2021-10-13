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قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المجري، أن مصر تتخذ إجراءات لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر الحدود المصرية من منطلق إنساني وأخلاقي بالمقام الأول، وأن منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يتطلب عودة الاستقرار للدول التي تعاني من عدم الاستقرار، ويتم استخدام منافذها البحرية للعبور إلى أوروبا.

وخلال المؤتمر، دعا الرئيس السيسي، رئيس الوزراء المجري، لزيارة مصر عند افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعد إعلانًا للجمهورية الجديدة في مصر.

كان الرئيس قد وضع إكليلاً من الزهور بالنصب التذكاري في ميدان الأبطال بالعاصمة المجرية بودابست.