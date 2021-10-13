«تزوجته عشان أغيظ حد تاني».. عايدة رياض تكشف قصة زواجها وطلاقها من هذا الفنان

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حكت الفنانة عايدة رياض تفاصيل زواجها من الفنان محرم فؤاد، لافتة إلى أنها انفصلت عن الفنان بسبب منع «فؤاد» لها من التمثيل سنوات طويلة.

وقالت في برنامج «كلمة الأخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «أنا تزوجته لأني وقتها كنت بعرف حد تاني، وكان فيه مشاكل بينا وأنا حبيت أغيظ الشخص التاني -عيله صغيرة بقى- وعملت خطوبة أنا ومحرم فؤاد وماعرفتش (افلفص) وكملنا واتجوزنا».

وتابعت عن أسباب انفصالها عن الفنان: «انفصلنا عشان كنت عايزه أرجع الشغل، كنت 8 سنين قاعدة في البيت، وجوازنا كان 12 سنة أطول زيجة لمحرم فؤاد، ولقيت أني ماخلفتش زهقت من القاعدة في البيت يمكن لو كنت خلفت كنت هنشغل، والفرق بين في العمر كان 20 سنة».

واستكملت: «لما جالي فيلم (أحلام هند وكاميليا) ماقدرتش أكمل وكنت عايزه أمثل عملته وكنت بأخد جوايز وكل ما كنت أروح عالبيت بعدها كان لازم يكون فيه خناقة وعصبية بينا.. وماتجوزتش بعده لكن حبيت طبعا، جالي عقدة من الارتباط».

يذكر أن «أحلام هند وكاميليا» هو فيلم عرض عام 1988، بطولة أحمد زكي ونجلاء فتحي وعايدة رياض، قصة وسيناريو وإخراج محمد خان وحوار مصطفى جمعة، وقدمت «رياض» دور هند في الفيلم.