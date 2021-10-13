برتوكول تعاون بين مسرح الجنوب وجامعة الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

وقعت مؤسسة «س» للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، بروتوكول تعاون مع جامعة الأقصر والتي تشهد إقامة فعاليات الدورة السادسة من المهرجان في الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ فبراير المقبل.

قال محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن البرتوكول يأتي في إطار إعلان فخامة السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني ،والدور الذي تلعبه في نشر الوعي في المجتمع المصري، خاصة أن البروتوكول يهدف إلى إقامة عدد من الفعاليات والورش التدريبية لدعم مواهب طلاب الجامعة ونشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات الفنية والثقافية ؛وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات التي يقيمها المهرجان مما يتيح لطلاب جامعة الأقصر من الموهوبين الحصول على خبرات من خلال التدريب والاحتكاك بثقافات مختلفة.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن مهرجان مسرح الجنوب، استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية من خلال دعمه واكتشافه للمواهب الفنية في كل محافظات الصعيد ورعايتها بشكل متكامل، فضلا عن تقديمه للفعاليات الفنية في القرى والنجوع والمستشفيات مما ساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل الوعي لدى الأهالي.

وأشار الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان قائلا انه سيتم خلال الفترة المقبلة، تأسيس وتدريب المواهب الفنية من طلبة الجامعة ليكونوا نواة لإنشاء الفرق المسرحية والفنية المختلفة في كل كليات الجامعة.

فضلا عن إتاحة الفرصة لفرق الجامعة في المشاركة في المهرجانات الدولية المختلفة من خلال البروتوكولات الدولية التي وقعتها مؤسسة «س» للثقافة والإبداع خلال السنوات الماضية.