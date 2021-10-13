أخبار عاجلة

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب -
الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين -
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية -
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

نقابة الفنانين السوريين تكشف حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة

Print
نقابة الفنانين السوريين تكشف حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة نقابة الفنانين السوريين تكشف حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة

لاقتراحات اماكن الخروج

نفت نقابة الفنانين السوريين خبر وفاة الفنان السوري ياسر العظمة الذي انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا.

وقال مصدر بالنقابة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إن النقابة لم يتم إبلاغها بأي خبر عن الفنان ياسر العظمة، وفور انتشار الخبر على صفحات خاصة بسوريا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت النقابة بالتواصل مع الفنانة فاديا خطاب شقيقة زوجته، وبدورها نفت خبر الوفاة.

جدير بالذكر أن الفنان ياسر العظمة دائما ما يتعرض لشائعة وفاته، ويذكر أن الفنان العظمة تعرض لكثير من الشائعات وفاته سابقاً، وكان آخرها في العام الماضي 2020، عندما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنه توفي بحادث سير في دمشق، وخرج وقتها الفنان السوري ونفى الشائعة بنفسه قائلًا: «قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلاً سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)