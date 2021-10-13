نقابة الفنانين السوريين تكشف حقيقة وفاة الفنان ياسر العظمة

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نفت نقابة الفنانين السوريين خبر وفاة الفنان السوري ياسر العظمة الذي انتشر في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا.

وقال مصدر بالنقابة في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إن النقابة لم يتم إبلاغها بأي خبر عن الفنان ياسر العظمة، وفور انتشار الخبر على صفحات خاصة بسوريا على مواقع التواصل الاجتماعي قامت النقابة بالتواصل مع الفنانة فاديا خطاب شقيقة زوجته، وبدورها نفت خبر الوفاة.

جدير بالذكر أن الفنان ياسر العظمة دائما ما يتعرض لشائعة وفاته، ويذكر أن الفنان العظمة تعرض لكثير من الشائعات وفاته سابقاً، وكان آخرها في العام الماضي 2020، عندما تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أنه توفي بحادث سير في دمشق، وخرج وقتها الفنان السوري ونفى الشائعة بنفسه قائلًا: «قد قالوا إني قد مت، مع أني حي ما زلت، أأساق إلى رحمة ربي، لو أني مثلاً سافرت! أيقال بأني مرحوم، لو عن شاشة تلفاز غبت».