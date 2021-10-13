600 مبتعث ومبتعثة يشاركون في أكبر لوحة تفاعلية شكرا لخادم الحرمين وولي العهد

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شارك أكثر من 600 مبتعث ومبتعثة في تقديم لوحات شكر ووفاء تفاعلية تقنية لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نظير ما قدمته لهم في أزمة كورونا والتي تكبدت خلالها الدولة أعباء كبيرة بعد اتخاذها إجراءات استثنائية منها إجلاء البعض وغيرها الكثير.

جاء ذلك خلال حفل اتحاد الأندية الطلابية بولاية فلوريدا الذي استضافة النادي السعودي في جامعة وسط فلوريدا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ال٩١، بحضور الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية د.فوزي بخاري و القنصل العام في هيوستن سعد الجبرين وعدد من الشخصيات الأكاديمية الأمريكية.

كما تسلم الملحق الثقافي هدية أخرى بهذه المناسبة.

وكان الحفل قد افتتح بالسّلام الوطني السعودي، بينما استهل بالقران الكريم.

تلى ذلك كلمة رئيس اتحاد أندية الطلبة في فلوريدا محمد الشنان الذي نوه بما تحمل الذكرى الغالية، مؤكدا أن كافة المبتعثين يحملون على عاتقهم أن يكونوا على قدر الثقة التي منحهم الوطن وأن ينجزوا ويعودوا لخدمة مستقبلهم والمشاركة في إنجاز الطموحات الكبيرة.

عقبها، أكد الملحق الثقافي السعودي فوزي بخاري أن اليوم الوطني فرصة لأن يستلهم الجميع سيرة الأمجاد والتطلع إلى المستقبل المنتظر الذي يتحفز فيه الطلاب المبتعثين والمبتعثات إلى أن يكونوا جزء من تحقيقه الأهداف الموضوعة في رؤية 2030، ممتدحا ما توفره لهم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين من كل سبل الدعم والرعاية.

في حين، تطرق القنصل السعودي سعد الجبرين إلى أن السعوديين في أنحاء العالم يشاركون احتفالات اليوم الوطني بكثير من الحب والامتنان لما يجدونه من تلبية كل الاحتياجات والمتطلبات، مشددا على أن الوطن لا يبخل على أبنائه بالغالي والنفيس.

كما تخلل الحفل عرضا مرئيا عن إنجازات المملكة العربية السعودية ورؤية 2030، وقصيدة وطنيّة، وبعض المشاركات الغنائية، والفلكلورات الشعبية من كافة أنحاء المملكة، إضافة إلى الرّسم بتقنية الواقع الإفتراضي وفقرة العاب الخفّة والمسابقات والجوائز،

وفي الختام كرم 11 ناديا وأكثر من 100 متطوع ومتطوعة في الحفل من قِبل ضيوف شرف الحفل وتناول الجميع طعام العشاء المُقدم من قِبل اتحاد أندية الطلبة بولاية فلوريدا.

يذكر أن فريق العمل للحفل، ضم: بشاير الحرازي, عاصم العقيلي, محمد شامي, سحر العواجي, سامي مصلي, يوسف بن عبود, خوله تركي, عبير شربيني, عناد القرشي, عمار الحربي, عزام الحسين, حاتم الزهراني, عبدالعزيز الحارثي, مفاز الحليفي, شوق النذير, معاذ شربيني, عبدالعزيز السديري, وجدان الشهري, صالح المذن, ساره منصور, سالم الحارثي, مشاري الشهري, حسام جمبي, أماني المقهوي, بالإضافة إلى 11 ناديا طلابيا وأكثر من 100 متطوع ومتطوعة.