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أمانة جدة: 90 يوما من الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري

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أمانة جدة: 90 يوما من الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري أمانة جدة: 90 يوما من الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري
ساهمت جهود أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها ضمن حملة "#صور _ وأرسل"؛ في تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة في محافظة جدة، والتي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030، وشملت الحملة معالجة مجموعة من العناصر المشوهة للمشهد الحضري في المدينة والتي من أبرزها: النظافة العامة والحواجز الخرسانية وحفر الشوارع والانارة والارصفة المتهالكة.

وأسفرت الحملة خلال 90 يوما عن معالجة 669 ألف م2 من حفر وتشققات الشوارع، بالإضافة إلى تنفيذ دهان للخطوط الأرضية بطول 94.613 مترا، وصيانة 5200 عمود إنارة، كما استهدفت الأمانة معالجة الأرصفة المتهالكة في عدد من الطرق والشوارع حيث جرى إصلاح نحو 106 آلاف مترا طوليا من الإنترلوك وبلاط الأرصفة، ودهان بردورات الأرصفة بإجمالي 181.595 مترا.

وشملت جهود تحسين المشهد الحضري ضمن حملة #صور _ وأرسل أعمال النظافة العامة ومعالجة الحواجز الخرسانية حيث نتج عنها إزالة أكثر من 578.583 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 29.800 م2 من الكتابات المشوهة للجدران، كما شملت أعمال النظافة رفع 5240 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء، بالإضافة لمعالجة وضع ما يزيد عن 14 ألف حاوية وإزالة وتحسين مظهر حواجز الحفريات لعدد 13.896 حاجزا، فضلا عن إزالة 77.055 لوحة دعائية مخالفة.

وهدفت الحملة إلى توعية السكان وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة.

وتقدم أمانة محافظة جدة شكرها للسكان والزوار على مساهمتهم الفعالة في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة من خلال الإبلاغ عن عناصر التشوه البصري من خلال تصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق "بلدي".


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