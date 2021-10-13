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أجرى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية ببعض المدارس .

وأكد وكيل الوزارة على الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطهير الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامة في إطار انتظام الدراسة بنظام الحضور الكامل، مشيرًا إلى أن عدم دخول أولياء الأمور المدرسة وعدم تكدسهم وتزاحمهم أمام المدارس يساعد في انتظام العملية التعليمية وممارسة التلاميذ للأنشطة التربوية المختلفة.

وبدأت الجولة التفقدية بمتابعة مدرسة ابن سينا الابتدائية ومدرسة ابن سينا الرسمية لغات بإدارة شرق، وشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتوفير الصابون بدورات المياه، وتطهيرها بشكل دائم حفاظًـا على صحة الطلاب والمعلمين.

كما قام بمتابعة مدرسة منصور حسين الابتدائية بذات الإدارة بحضور همت أبوكيلة مدير عام الإدارة وبسيوني محمد وكيل الإدارة، واستمرت الجولة التفقدية بمتابعة مدرسة الدكتور محمد حافظ غانم الاعدادية مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية مؤكدا على ضرورة حضور طلاب الصف الثالث الإعدادي وسداد المصروفات الدراسية لاستلام الكتب المدرسية .

وقال أنه أصدر تعليمات لمديري عموم الإدارات بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في الإذاعة المدرسية طوال شهر أكتوبر بكلمات الصباح وقصائد الشعر والعروض المسرحية والأغنيات الوطنية، وكذلك المسابقات المختلفة للتربية الفنية والتربية الاجتماعية والأفلام التسجيلية بحجرة الأوساط المتعددة والتأكيد على دور شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أعظم مَثَل في الفداء والتضحية في سبيل تحرير كل شبر من أرض الوطن .

احياء ذكرى انتصارات اكتوبر طوال الشهر .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير المنظومة بالمدارس (صور)

احياء ذكرى انتصارات اكتوبر طوال الشهر .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير المنظومة بالمدارس (صور)

احياء ذكرى انتصارات اكتوبر طوال الشهر .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير المنظومة بالمدارس (صور)

احياء ذكرى انتصارات اكتوبر طوال الشهر .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير المنظومة بالمدارس (صور)

احياء ذكرى انتصارات اكتوبر طوال الشهر .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير المنظومة بالمدارس (صور)

احياء ذكرى انتصارات اكتوبر طوال الشهر .. وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع سير المنظومة بالمدارس (صور)