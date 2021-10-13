إقبال طلاب جامعة الإسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور)

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بدأت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بتقديم اللقاح لمنتسبيها من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، اليوم الأربعاء، بمبنى الغرفة، ومن المقرر أن تستمر في استقبال منتسبيها لتلقي الجرعات، حتى الساعة السادسة مساءً.

ورصدت «المصرى اليوم»، إقبال الطلاب على مراكز تلقيح وتقديم الأمصال لطلاب جامعة الإسكندرية، حيث شهدت إقبالا كبيرا من جانب الطلاب للحصول على الجرعتين، ضد مرض فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه يتم تطعيم الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة الملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/ 2022، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، حيث تقوم كل كلية بتطعيم طلابها.

ووجه عمداء الكليات إلى ضرورة التنسيق مع اللجنة المركزية المسئولة عن حملة التطعيمات الخاصة بالجامعة، كما وجه إلى تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات داخل قاعات الكلية لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

وأكد الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تستهدف تطعيم 90% من منتسبيها ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين ) خلال شهرين، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطعيم 8 آلاف من منتسبي الجامعة خلال المرحلة الثانية من حملة التطعيمات.

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)

"المصرى اليوم" ترصد إقبال طلاب جامعة الاسكندرية ومنتسبي الغرفة التجارية على مراكز تلقيح كورونا (صور وفيديو)