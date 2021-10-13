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توقيع الكشف الطبي على 1089 حالة ضمن قافلة «جامعة طنطا الطبية» بزفتى

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توقيع الكشف الطبي على 1089 حالة ضمن قافلة «جامعة طنطا الطبية» بزفتى توقيع الكشف الطبي على 1089 حالة ضمن قافلة «جامعة طنطا الطبية» بزفتى

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نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية كفر شبرا قلوج بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتى استمرارًا لدور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع حيث تجوب القوافل القرى الأكثر احتياجا لخدمة الأسر من خلال الاستفادة من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 1089 مواطنًا من أهالي القرية، وتحويل 42 حالة لاستكمال العلاج بالمجان بمستشفيات الجامعة في تخصصات القلب والصدر والباطنية والجراحة والرمد والعظام.

شارك في القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

المصرى اليوم

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