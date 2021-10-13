محمد عبدالعظيم: الدولة المصرية تنتهج سياسة الدبلوماسية الهادئة

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قال الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ مساعد العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن الدولة المصرية تنتهج سياسة الدبلوماسية الهادئة خلال الفترة الماضية.

وأكد عبدالعظيم خلال لقائه الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي يحاول استخدام المحافل الدولية المختلفة للتأكيد على أن حقوق الإنسان عامة ولا لا تقتصر على الشأن السياسي فقط.

وأضاف «الرئيس السيسي تحدث خلال قمة فيشجراد حول ملف البرنامج التنموي 2030»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي جدد التأكيد على دعم مصر لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس السيسي قد أكد خلال كلمته في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد أن الإرهاب يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وكذلك أفريقيا، مشيرا إلى أن مصر نجحت مصر إلى حدٍ كبير في مواجهته واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية.