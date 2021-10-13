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مصور الحرمين والطفلة حنين حافظة القرأن ضيفا «واحد من الناس»

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مصور الحرمين والطفلة حنين حافظة القرأن ضيفا «واحد من الناس» مصور الحرمين والطفلة حنين حافظة القرأن ضيفا «واحد من الناس»

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في حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» خلال الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، يلتقي الدكتور عمرو الليثي بفنان التصوير السعودي خالد خضر مصور الحرمين ورئيس اتحاد المصورين العرب بالمملكة العربية ، يروي رحلتة الطويلة مع عالم التصوير، ويحكي عن اجمل واصعب اللقطات التي صورها للحرمين الشريفين، وكيف تعرضت حياتة للخطر بسبب احدي الصور، ويتذكر حكايات مثيرة وراء كل صورة التقطها

ويستعرض اهم وابرز الصور التي يعتز بها لاجمل واعظم الاماكن الدينية في العالم.

وفي الفقرة الثانية كما يلتقي بالطفلة حنين التي انعم اللة عليها بحفظ القران كاملا بالتجويد بعد ان فقدت نعمة البصر بسبب مرض السرطان.

المصرى اليوم

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