بعد السيطرة على حريق به..محمد رمضان يحيي حفل «الأفتر بارتي» في مهرجان الجونة

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يستقبل المهرجان 60 ضيفا خلال فعاليات دورته الـ5، ويحيي الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» المقرر عقب حفل الافتتاح المقرر غدا في مركز الجونة للمؤتمرات.

وكان محمد رمضان قد نشر صورا له أمس عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» مشيرا إلى أنه في طريقه للجونة، وكتب: «في طريقي للجونة»، ظهر خلالها عاري الصدر، داخل طيارته الخاصة.

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، قبل ساعات من انطلاق دورته الـ5، السيطرة على حريق محدود، اندلع بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان، وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

ووجهت إدارة المهرجان الشكر للأجهزة المعنية التي سيطرت على الحريق فور اندلاعه، كما تم علاج 14 حالة أصيبت بالاختناق، ونقل 8 حالات منها للمستشفى لتلقي العلاج على الفور.

وتعقد إدارة مهرجان الجونة السينمائي في الرابعة عصرا اليوم مؤتمر صحفي لمزيد من التفاصيل حول الدورة الخامسة للمهرجان.

وعلقت الفنانة بشرى قبل قليل أن المسرح الذي يقام به حفل الافتتاح «سليم» ولم تتضرر التجهيزات المتعلقة به، ووجهت الشكر للأجهزة المعنية للسيطرة على الحريق.