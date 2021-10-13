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أسعار العملات القديمة المصرية.. سيطرت على محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي و«جوجل» خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلن عدد كبير من تجار العملة شراء العملات القديمة بإسعار تصل إلى ألاف الجنيهات.

«المصري اليوم» تقديم خدماتها وتشر للقراء العملات القديمة المطلوبة في عام 2021،وأسعارها وأماكن بيعها

قال محمد حربي تاجر عملات قديمة، أن سعر عملة ريال السلطان فؤاد ارتفعت سعرها خلال الأيام الماضية لتبدأ 100 ألف إلى مليون جنيه مصري، مؤكدا على ضرورة أن يكون مكتوب على صورة العملة أسم «السلطان فؤاد» والتاريخ الهجري سنة 1335، وفي جهة الكتابة يوجد عليها تاريخ 1920.

العملات القديمة تباع بالأف الجنيهات في الأسواق - صورة أرشيفية

أكدت حربي لـ«المصري اليوم» أن 5 مليمات عملة معدنية يتم شرائها في الوقت الحالي من 15 إلى 20 ألف جنيه، بشرط أن تكون من إصدار سنة 1973، عليها صورة صقر، وكتابة في الجهة الثانية عليها رقم الإصدار.

وقال حربي، أن الجنيه أبوجملين يتراوح سعره بين 200 الف إلى مليون -جنيه، بشرط أن يكون مرسوم عليها الجملين.

واضاف تاجر العملة أن عملة الـ«بريزة» يصل تم طباعتها في نهاية عهد فاروق بكميات قليلة وهو الأمر الذي يجعل قيمتها المالية مرتفعة، ليصل سعر الـ10 قروش إلى 30 آلاف جنيه، بشرط أن يكون مدون عليها كلمة الدولة المصرية أوراق.

وايضا الشلن اللي مكتوب عليه الدولة المصرية، يجعل سعره يتراوح من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

ذكر جربي أن 50 قروش القديمة سعرها يبدأ من 5 الآف جنيه مصري بحسب ويشترط أن تكون عملة ذات لون ذهبي، محفور عالي واجهتها من الأعلى جمهورية مصر العربية، وفي منتصفها رقم 50 وأسفلها قرشًا.

في الأسواق الكبير يتم بيع العملات القديمة في عدد كبير المحافظات، كما يتم بيع العملات القديمة عبر مزادات تتم على الأنترنت يتم الإعلان عنها بالمواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي المتخصصة في العملات القديمة.

اسعار العملات القديمة وأماكن بيع العملات الاجنبية في مصر

بيع العملات القديمة في الإسكندرية

الإسكندرية هي المحافظات الأشهرفي نشاط بيع العملات القديمة في الأسواق الشهيرة وتزداد قيمتها كلما كانت نادرة ويتم عقد مزادات على عملات قديمة نادرة، ويعد شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، ومناطق الساعة السيوف في منطقة الإبراهيمية، ومحطة الرمل والعطارين ومحطة مصر والمنشية وسوق الجمعة وغرب الإسكندرية، وبحري على كورنيش الإسكندرية.

أماكن بيع العملة في القاهرة

يتم بيع العملات القديمة بمحافظة القاهرة في مزادات ملعن عنها في عدد من المحلات بمنطقة وسط البلد، وايضا في محلات بمنطقة خان الخليلي في شارعي عماد الدين والألفي.

يوجد عدد كبير من المواقع الإلكترونية يتم من خلالها بيع وشراء العملات القديمة