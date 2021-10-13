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الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم يوم رياضي بالرويسات للاحتفال بأعياد أكتوبر

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الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم يوم رياضي بالرويسات للاحتفال بأعياد أكتوبر الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم يوم رياضي بالرويسات للاحتفال بأعياد أكتوبر

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء يوم رياضي بمركز شباب الرويسات بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان «يوم في حب »، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للاحتفال بأعياد أكتوبر وفى ظل اهتمام الوزارة بتفعيل المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة بكافة محافظات مصر وسط التحديات المختلفة لأزمة كورونا.

أوضح محمد فتحى توفيق مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن الفعاليات تضمنت ألعاب ترفيهية وعرض كاراتيه ومباراة في كرة القدم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الاحتفالات مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من المستجد كوفيد 19 بإرتداء الكمامات وترك مسافات آمنة والتعقيم باستخدام الكحول، فيما تم توزيع جوائز على المميزين خلال اليوم .

يأتى ذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بنشر الثقافة الرياضية المتنوعة بين المواطنين بمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم المادى والمعنوى للمواهب الرياضية والمتميزين في كافة المحافظات وخاصة الحدودية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وإعتبارها اسلوب حياة.

المصرى اليوم

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