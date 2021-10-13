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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة
بتداولات بلغت 6.8 مليارات ريال لـ172 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 11624 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم مرتفعاً 82.10 نقطة ليقفل عند مستوى 11624.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية، 172 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 28 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات العبداللطيف، والمصافي، وباعظيم، والفخارية، وشاكر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والبلاد، وأكوا باور، وبوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و1.45%.

فيما كانت أسهم شركات أكوا باور، ودار الأركان، وشاكر، وكيان السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، وسابك، والراجحي، وشاكر، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 312.85 نقطة ليقفل عند مستوى 23425.6 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 2433 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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