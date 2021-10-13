محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل

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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأربعاء، على أحمد عسران عامل نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لتفانيه وإخلاصه في العمل، وحرصه على الإهتمام بنظافة وتجميل المنطقة المكلف بها.

قام المحافظ بمنح العامل مكافأة مالية، وشهادة تقدير كنوع من التكريم لهذا النموذج المشرف للعاملين في قطاع النظافة والتجميل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها وبلادها، لذلك تحرص المحافظة على تكريمها وتقديرها معنويا وماديا.

ومن جانبه، أعرب العامل عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه اللفتة الطيبة ،مؤكدا أنه لن يتوانى في خدمة المحافظة، والعمل بجهد مع باقى العاملين في قطاع النظافة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى التي طالما تميزت به محافظة قنا .

جاء التكريم بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ،و أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ،و حسين زمقان نائب رئيس المدينة .