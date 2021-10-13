تستخدم في تشفير البيانات والابتزاز.. برامج «الفدية الخبيثة» محور اجتماع لـ30 دولة

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تشارك 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة في اجتماع افتراضي لمواجهة التهديدات المتزايدة من برامج الفدية الخبيثة «الابتزاز»، والجرائم الإلكترونية الأخرى، في حين أكد مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إن روسيا لم توجه إليها دعوة لحضور الاجتماع.

وقال المسؤول الأمريكي: «نجري مناقشات نشطة مع الروس، لكن، في هذا المنتدى بالذات، لم تتم دعوتهم للمشاركة»، مضيفا أن هذا لا يمنع مشاركة روسيا في مناسبات في المستقبل، بحسب تقارير وسائل إعلام عالمية اليوم.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتعامل مباشرة مع روسيا في قضية برامج الفدية الخبيثة في إطار مجموعة «خبراء الولايات المتحدة والكرملين» التي يقودها البيت الأبيض وأنشأها الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وينعقد الاجتماع على مدار يومين، اليوم وغدا الخميس، ويشمل ست جلسات حول موضوعات من بينها التصدي لإساءة استخدام العملة الافتراضية في غسل مدفوعات الفدية، وملاحقة مجرمي برامج الفدية، واستخدام الدبلوماسية لمكافحة البرامج الخبيثة، ومساعدة الدول على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه الهجمات، بحسب المسؤول في الإدارة الأمريكية.

وقال خبراء الأمن الإلكتروني بالقطاع الخاص إن الكثير من عصابات برامج الفدية تمارس نشاطها انطلاقا من أوكرانيا وروسيا.

في حين أشار مسؤولون ومحللون أمريكيون إلى إن عصابات برامج الفدية الروسية تعمل بموافقة ضمنية من الكرملين، لكنها لا تخضع للسيطرة الحكومية المباشرة.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تقود أربع دول من بينها الهند وأستراليا وألمانيا وبريطانيا مناقشات حول مواضيع مثل أوجه الخلل والعملة الافتراضية والدبلوماسية.

كما تشارك دول أخرى وهى كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان وأوكرانيا وأيرلندا وإسرائيل وجنوب إفريقيا إضافة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن فيروس الفدية والمعروف باسم «رانسوموور» هو برمجية خبيثة، بمجرد إصابتها لجهازك تعمل على تشفير كافة البيانات ومنعك من الوصول إليها، وتظهر لك رسالة تشرح كيفية دفع فدية مقابل فك شفرات الملفات وإتاحة إمكانية الوصول إلى ملفاتك مرة أخرى.