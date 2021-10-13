«ناشيونال إنترست»: انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يثبت أنها سئمت الحرب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا تعكس الانسحابات العسكرية الأمريكية من الرق الأوسط الإرهاق من التدخلات السابقة فحسب، بل تعكس أيضًا الواقع الجديد المتمثل في أن هذه المنطقة لم تعد تحظى بأهمية وجودية لازدهار وأمن الوطن الأمريكي.

وفي هذا السياق نشرت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية، مقالًا تناول الواقع الجديد للسياسة الأمريكية والذي نجم عنه الانسحابات العسكرية لإدارة بايدن من أفغانستان والعراق والتي أثارت إدانات لتخلي أمريكا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد، فإن عمليات الانسحاب هذه ليست سوى الخطوة الأخيرة في عملية استمرت عقدًا من الزمن لتقلص فيها الولايات المتحدة مسؤولياتها عن الهيمنة. ولا يعكس فقط الإرهاق من التدخل في الماضي، بل يعكس أيضًا الواقع الجديد المتمثل في أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تعد تحظى بأهمية وجودية لازدهار وأمن الوطن الأمريكي.

ومن عقيدة كارتر عام 1980- مبدأ كارتر وهو مصطلح يشير إلى السياسة الأمريكية التي تم إعلانها من قبل الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي في 23 يناير 1980، وينص المبدأ على السماح للولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها في منطقة الخليج العربي. والمبدأ جاء ردا على غزو الاتحاد السوفييتي لأفغانستان في عام 1979، إذ ذكر كارتر أن القوات السوفيتية في أفغانستان «تشكل تهديدا خطيرا لحرية حركة نفط الشرق الأوسط»- وحتى إدارة بوش الثانية، تجلت الهيمنة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإرادة والقدرة على إجبار الدول المحلية.

وتشير المجلة الأمريكية إلى أن البريطانيون والفرنسيون والعثمانيون لم يمتلكوا هذه الدرجة من القوة على الشؤون الإقليمية. وكان التهديد بالتدخل العسكري، جنبًا إلى جنب مع أسطول من الموارد الدبلوماسية والاقتصادية، مكّن واشنطن من ترهيب العديد من الدول الإقليمية وإغرائها بتبني سياسات تدعم المصالح الأساسية فيما يتعلق بالطاقة ومكافحة الإرهاب والأمن الإسرائيلي وقضايا أخرى.

لكن تركت هذه الهيمنة وراءها بصمة هائلة، تأمل سجل التدخلات الأمريكية في ليبيا والسودان ولبنان والعراق وإيران والكويت وسوريا. والعمليات الاستخباراتية الضخمة التي أطلقتها الحرب على الإرهاب. وشبكتها الواسعة من القواعد العسكرية، والاعتماد على الأسلحة، وأساطيل الطائرات بدون طيار. لقد نشأ جيل من الشعوب في العالم العربي وإيران تعلم أن الولايات المتحدة وحدها- وليس الأوروبيين أو الروس أو الصينيين- هي التي قادت القوة العظمى لتغيير الحقائق الاستراتيجية على الأرض.

وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية فالوضع تغير الان، وشيء ما تغير بعد إدارة بوش. بدأ باراك أوباما، وتابع دونالد ترامب، والآن قام جو بايدن بترسيخ مبادئ السياسة الخارجية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أن الهيمنة والتدخل كلفتا الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تجني».

وفي سياق المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، على عكس الثمانينيات وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل تهديدات رهيبة تعرض المجتمع والاقتصاد والمؤسسات الأمريكية للخطر.

ومن الناحية العسكرية، لا توجد جهة فاعلة واحدة- لا إيران ولا داعش ولا القاعدة- قادرة أو غير عقلانية بما يكفي لمهاجمة الأراضي الأمريكية. ومن الناحية الاقتصادية، يعني استقلال الطاقة الأمريكية وتطورات السوق العالمية أن الصناعات والمستهلكين الأمريكيين لم يعودوا مدينين لمصير حقول الغاز والنفط العربية. ومن الناحية الدبلوماسية، سيحظى الحلفاء الإقليميون المقربون بالاهتمام دائمًا، لكن معظمهم لا يحتاجون إلى حماية مستمرة كما فعلوا من قبل.

إن غروب هيمنة القوة العظمى في أي منطقة دائمًا ما يسبب حالة من عدم اليقين المزعجة. وبعد سحب البريطانيين لقواتهم الأخيرة من الخليج في عام 1971، على سبيل المثال، ساعدت المخاوف من الشيوعية وعدم الاستقرار التي اجتاحت شبه الجزيرة العربية على بناء الزخم لعصر جديد من الهيمنة الأمريكية. ومع ذلك، فإن إقناع الناخبين وصانعي السياسة الأمريكيين بعكس مسارهم الآن هو مهمة شاقة. إنه يعني إثبات أن شيئًا ما في الشرق الأوسط، في الوقت الحالي، يهدد بشكل موثوق ازدهار واستقرار الديمقراطية الأمريكية.