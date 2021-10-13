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كبلها بالقيود وأصابها بعاهة مستديمة.. السجن 5 سنوات لـ«أب» بنجع حمادي بتهمة تعذيب طفلته

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كبلها بالقيود وأصابها بعاهة مستديمة.. السجن 5 سنوات لـ«أب» بنجع حمادي بتهمة تعذيب طفلته كبلها بالقيود وأصابها بعاهة مستديمة.. السجن 5 سنوات لـ«أب» بنجع حمادي بتهمة تعذيب طفلته

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، والمستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن محمد، ومصطفى الجاحر، بأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، بالسجن ٥ سنوات لعاطل بتهمة تعذيب طفلته وإصابتها بعاهه مستديمه.

كان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا من أحد الأشخاص بقرية الحلفايه بنجع حمادى بقيام المدعو «محروص محمد احمد» ٥٣ سنة، باحتجاز طفلته داخل منزله وتعذيبها بقسوة وحدوث إصابات في أصابعها.

وقامت أجهزة الأمن بمداهمة المنزل حيث فوجئوا بوجود المجني عليها محتجزة في إحدى الحجرات ومكبله بقيود حديديه من يدها اليمنى ووجود قطع في الأصابع اليمنى الخمسه، بالإضافه إلى أثار تعذيب في أنحاء متفرقه من جسدها.

وأكدت المجني عليها، أنه عقب قيام والدها من الزواج بأخرى كان يطلب منها أداء جميع أعمال المنزل، وعندما كانت تشتكي من التعب كان يقوم بضربها بشومه على يديها وأحيانا كانت تؤدي العمل ويديها تنزفان دما، وعندما مرضت وعجزت عن أداء أي عمل قام بتكبيلها بقيد حديد وضربها على يدها اليمنى حتى تسبب في قطع أصابعها اليمنى الخمسه، ثم قام بحبسها في الحجره فتره طويله.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي حدوث غرغرينه بأصابع اليد اليمنى بسبب حدوث قصور دموى شديد يمنع مرور الدم في المنطقه المصابة مما أدى لإصابتها بعاهه مستديمه يستحيل شفاؤها.

وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادي والتى قضت بالحبس ٥ سنوات للمتهم.

المصرى اليوم

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