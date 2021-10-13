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عنصر إجرامى بحوزته اسلحة نارية وربع طن بانجو بالسويس

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عنصر إجرامى بحوزته اسلحة نارية وربع طن بانجو بالسويس عنصر إجرامى بحوزته اسلحة نارية وربع طن بانجو بالسويس

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من مسكنه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب مسرحاً لزاولة نشاطه الإجرامى ،حال تواجده بمحل سكنه ، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية – كمية من نبات البانجو وزنت 200 كيلو جرام – 30 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى - 2هاتف محمول)

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.

المصرى اليوم

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