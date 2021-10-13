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توجيهات رئاسية بتطوير المنتجات التراثية ورفع قدراتها التنافسية محليا وعالميا

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توجيهات رئاسية بتطوير المنتجات التراثية ورفع قدراتها التنافسية محليا وعالميا توجيهات رئاسية بتطوير المنتجات التراثية ورفع قدراتها التنافسية محليا وعالميا

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أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقوم بشكل مستمر بتطوير الخدمات التي يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم هذا القطاع وتوفيركافة الخدمات المالية وغيرالمالية الضرورية ومساعدة أصحاب المشروعات على تطويرمنتجاتهم ورفع كفاءتها لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية مما يمكن هذا القطاع من القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطنى.

جاء ذلك على هامش عرض الأزياء الذي نظمه الجهاز برعاية قرينة رئيس الجمهورية انتصار ، في إطاراستمرارفعاليات معرض تراثنا بحضورنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز وقرينة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من قرينات الوزراء والمسئولين بالإضافة إلى ممثلى الجهات التنموية والدولية.

وقالت جامع في بيان اليوم – الأربعاء- إن معرض تراثنا الذي ينظمه الجهاز للعام الثالث على التوالي للمنتجات الحرفية واليدوية يعد تجربة رائدة وناجحة في تسويق المنتجات التراثية بشكل مختلف حيث يتضمن عدة فعاليات من أهمها عرض الأزياء الذي نظمه الجهازبالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى بهدف الارتقاء بالمستوى الفنى والحرفى لمصممى الأزياء التراثية والاستفادة من منتجاتهم في تقديم أزياء عصرية تصلح للتسويق الداخلى والخارجى.

وأضافت أن الجهازحريص على تقديم مختلف الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة من خلال وحدة تطويرالأعمال بمعرض تراثنا والتي توفر لهم العديد من الخدمات التسويقية كتصميم العلامة التجارية (الشعار) ومساعدتهم على عمل مواقع اليكترونية وتسويق منتجاتهم اليكترونيا وتقديم استشارات متخصصة لتطوير كل منتج ليتناسب مع الروح المعاصرة والاحتياجات المعتادة للمستهلكين.

يذكرأن الجهازقام بتنظيم عرض أزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى لعدد من المصممات في مجال الأزياء والإكسسوارات التراثية المشاركات في المعرض وقد تضمن العرض عدد من التصميمات الجديدة للأزياء التراثية المشغولة يدويا والمستوحاة من الثقافات المصرية المتنوعة والثرية، كأزياء التللي والسيناوي، وذلك من عدد من محافظات الجمهورية من بينها المحافظات الحدودية؛ سيناء والأقصر والوادي الجديد.

المصرى اليوم

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