مهتز نفسيًا يقتل والده طعنا بالسكين في شبين القناطر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر جريمة قتل، حيث قام مختل عقليا بالتعدى على والده المسن بالسكين، فأرداه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتم التحفظ على المتهم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية من عدمه.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا من اهالى قرية نوى بتعدى شاب على والده بالسكين ومصرعه في الحال.

وتبين من التحريات قيام «أ أ س» مصاب باهتزاز نفسي بالتعدى على والده المسن مستخدما سكينا وإصابته بطعنات نافذة بالصدر مما أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وطلبت انتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.