أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفير في كوريا يبحث مع «هيونداي» خطط توطين صناعة السيارات بمصر

Print
سفير مصر في كوريا يبحث مع «هيونداي» خطط الحكومة توطين صناعة السيارات بمصر سفير في كوريا يبحث مع «هيونداي» خطط توطين صناعة السيارات بمصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية العربية لدى كوريا الجنوبية، مع «كيم دونج ووك» نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي لإنتاج السيارات والمسئول عن العلاقات مع الحكومات والإستراتيجية الدولية لعمل المجموعة.

وقال السفير إن اللقاء تناول الأوضاع التي تواجهها صناعة السيارات على المستوى الدولي بما في ذلك التحديات والفرص أمام الشركات المُنتجة للسيارات، خاصة فيما يتعلق بعملية الإنتقال من صناعة السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى صناعة السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالكهرباء ووقود الهيدروجين، وذلك في ضوء التحديات الدولية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ وضرورة التقليل من آثار إنبعاثات الغازات المُضرة بالبيئة في هذا السياق.

وتناول اللقاء أيضا المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث الموقع وشبكة إتفاقيات التجارة الحرة، والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس، وهي المزايا التي تؤهل مصر لتكون مركزا دولياً رئيسياً لصناعة السيارات ومكوناتها، لا سيما في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق هذا الهدف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر