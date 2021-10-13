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وزير الكهرباء يسافر اليونان وقبرص لتوقيع بروتوكول تعاون للربط الكهربائي

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وزير الكهرباء يسافر اليونان وقبرص لتوقيع بروتوكول تعاون للربط الكهربائي وزير الكهرباء يسافر اليونان وقبرص لتوقيع بروتوكول تعاون للربط الكهربائي

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يغادر غدا الدكتور محمد شاكر الكهرباء والطاقة المتجددة، متجها إلى اليونان لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اليونانى في إطار التحضيرات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى، وبعد ذلك يتوجهة وزير الكهرباء إلى قبرص لتوقيع مذكرة تفاهم في نفس الإطار، ويترأس شاكر وفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء لإجراء مباحثات مع اليونان وقبرص حول التحضيرات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين وقبرص واليونان بمشاركة قيادات الدول الثلاث، وتنفيذ الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا وتحويل مصر لمركز اقليمى للربط الكهربائى بين الشرق والغرب.

وأكد الدكتور محمد شاكر إن مشروع الربط مع قبرص واليونان سيجعل من مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا، مشيرا إلى انه مع اكتمال مشروع الربط الكهربائى مع إلى جانب مشروعات الربط القائمة مع السودان والاردن وليبيا سيجعل من مصر مركزا اقليميا لتبادل وتصدير الكهرباء مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وتقوم حاليا الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، بإجراء مراجعات شاملة للدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع اليونان وقبرص تمهيدا للتوقيع النهائى للمشروع والذى يشمل تصدير ٢٠٠٠ ميجاوات على مرحلتين.

ويشمل المشروع انشاء محطات محولات في البلدان الثلاث لاستقبال الطاقة وضخها في شبكات الكهرباء بها، وسيتم إنشاء كابل بحرى يبدء من مصر ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط

إلى قبرص ومنها إلى جزيرة كريت في اليونان وتتضمن اتفاقية الربط السماح لاية دولة باستخدام الكابل البحرى ودفع مقابل الاستخدام للدول الثلاث، وسيتم البدء مشروع الربط بقدرات ١٠٠٠ ميجاوات وتزيد إلى ٢٠٠٠ ميجاوات في المرحلة الثانية، ويشمل المشروع ايضا إمكانية مضاعفة قدرات الكهرباء التي سيتم تصديرها.

المصرى اليوم

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