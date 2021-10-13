أحمد سامي يشيد بوديات سموحة

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة استعداداته لانطلاق بطولة الدوري الممتاز والتي يفتتحها بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

ويخوض الفريق مباراة ودية ضد طلائع الجيش اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار استعدادات سموحة لخوض مباريات الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وعبر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن رضاه بالتجارب الودية التي خاضها الفريق خلال فترة الإعداد والتي لم تشهد أي هزيمة حتى الآن.

وأثنى سامي على التجارب التي خاضها الفريق وساهمت في زيادة معدلات الانسجام والتناغم بين لاعبي سموحة.

وقال أحمد سامي: «قرعة الدوري صعبة على جميع الفرق في ظل تقارب المستويات كما أن جميع الفرق دعمت صفوفها بشكل كبير وهو ما يزيد من صعوبة المسابقة».

وأضاف: «لدينا في سموحة منهج واستراتيجية خاصة داخل الفريق حيث يهدف المهندس محمد فرج عامر إلى تكوين فريق من العناصر الشابة في إطار الفكر الاستثمارى الذي يتبعه رئيس النادى ونجح فيه بشهادة الجميع».

وتابع: «جميع الفرق لديها طموحات وسموحة نجح خلال الموسمين الماضيين أن يكون الرقم الصعب في مسابقة الدورى الممتاز معرباً عن أمله في مواصلة مشواره مع الفريق بنفس الكيفية».