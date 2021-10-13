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لاعبو يخوضون تدريبات بدنية بفندق الإقامة في كينيا

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لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات بدنية بفندق الإقامة في كينيا لاعبو يخوضون تدريبات بدنية بفندق الإقامة في كينيا

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة بكينيا بعد تناول وجبة الغداء، وقبل التحرك للملعب الذي سيخوض عليه الفريق تدريباته في الرابعة عصر اليوم بتوقيت كينيا، الثالثة بتوقيت القاهرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراه توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

المصرى اليوم

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