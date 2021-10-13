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«خطة انواب» تؤجل مناقشة المادة 76 من «المالية الموحد».. والحكومة تتمسك بالنص

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«خطة انواب» تؤجل مناقشة المادة 76 من «المالية الموحد».. والحكومة تتمسك بالنص «خطة انواب» تؤجل مناقشة المادة 76 من «المالية الموحد».. والحكومة تتمسك بالنص

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قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تأجيل مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة، بعدما طالب إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ، وقال «أبوالعيش» :«نتمسك بوجود المادة في مشروع القانون، وهذه المادة بصياغتها الحالية، جاءت تعبيرا عن إرادة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الألغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة».

وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا».

و قررت اللجنة استدعاء وزير المالية لحضور الاجتماع اليوم لحسم الجدل حول المادة.

المصرى اليوم

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