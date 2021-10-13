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كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد واتفورد .. وآخر تطورات المصابين

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كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد واتفورد .. وآخر تطورات المصابين كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد واتفورد .. وآخر تطورات المصابين

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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم الأربعاء 13-11-2021 آخر تطورات مصابي الفريق وموقف اللاعبين الدوليين من المشاركة ضد واتفورد.

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره واتفورد يوم السبت المقبل 16-10-2021 في الواحدة والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وأكد كلوب خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن لاعبي الفريق الدوليين وعلى رأسهم محمد صلاح سيكونوا متاحين لخوض المباراة ضد واتفورد فيما عدا اللاعبين البرازيليين وهم، الحارس اليسون بيكر وولاعب الوسط فابينيو بسبب جدول مباريات البرازيل.

حيث يخوض بطل العالم 5 مرات مباراة أمام أوروجواي فجر الجمعة، أي قبل 35 ساعة فقط فقط من مواجهة ليفربول ضد واتفورد، الذي عين مؤخرًا كلاوديو رانييري كمدرب.

كما أشار كلوب إلى أن الدولي البرتغالي ديوجو جوتا لن يكون متاحا أمام واتفورد بعدما أكد الاتحاد البرتغالي ظهر يوم الثلاثاء أن مهاجم ليفربول قد عاد إلى وطنه مبكرًا، بعد أن اعتبره طاقمه الطبي غير متاح لمباراة ضد لوكسمبورج.

وفي السياق ذاته، يعود ترينت ألكسندر أرنولد إلى الفريق بعد أن غاب عن آخر مباريات ليفربول ضد بورتو ومانشستر سيتي، بعدما تدرب في مركز التدريب في كيركبي، مما يشير إلى أنه قد يظهر مع فريق ليفربول ضد واتفورد، بالإضافة إلى اللاعب الشاب كورتيس جونز الذي قلل من مخاوف كلوب من الإصابة حيث تغلب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على مشكلة بسيطة في الفخذ عندما شارك مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا ضد أندورا يوم الاثنين الماضي.

وكان الدولي المصري محمد صلاح قد مواجتهي منتخب ضد ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في استاد الجيش ببرج العرب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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