أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

العثور على جثتين لقيا مصرعهما بطلقات نارية بالرأس في شبين القناطر (تفاصيل)

Print
العثور على جثتين لقيا مصرعهما بطلقات نارية بالرأس في شبين القناطر (تفاصيل) العثور على جثتين لقيا مصرعهما بطلقات نارية بالرأس في شبين القناطر (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عثر أهالى قرية نوى دائرة شبين القناطر على جثتين بهما طلق ناري في الرأس الأولى لطالب عمره «18 عاما» والثانية لشخص عمرة «44 عاما»، حيث عثرا عليهما في رشاح قرية نوى وتم نقل الجثتين لمستشفي بنها العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين لشخصين بمياه رشاح نوى- كوم أشفين أثر طلق نارى في الرأس.

تم تشكل فريق وأنتقلت قوات الأمن وتم إنتشال الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ النهري من الرشاح نوى وبمناظرتهما تبين أن الجثة الأولي للمدعو «م م س د» 18 سنة طالب وبه طلق ناري بالرأس والجثة الثانية للمدعو «أ ش ع» 44 سنة وبه طلق نارى أيضا بالرأس.

وتم نقل الجثتين لمستشفي بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي أمرت بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة وندب الطب الشرعى لتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

بعد تكرار الشعور بالزلازل .. كيف تتعامل في حال حدوثها البحوث الفلكية تجيب

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الهلال السعودي: مباراتنا أمام النصر ليست «ديربي القرن» نظرًا لتفاوت التاريخ بين الناديين

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

الفقي: جذور العلاقات المصرية مع دول حوض البحر المتوسط تاريخية

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)