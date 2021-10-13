العثور على جثتين لقيا مصرعهما بطلقات نارية بالرأس في شبين القناطر (تفاصيل)

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عثر أهالى قرية نوى دائرة شبين القناطر على جثتين بهما طلق ناري في الرأس الأولى لطالب عمره «18 عاما» والثانية لشخص عمرة «44 عاما»، حيث عثرا عليهما في رشاح قرية نوى وتم نقل الجثتين لمستشفي بنها العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنه عقب ذلك.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتين لشخصين بمياه رشاح نوى- كوم أشفين أثر طلق نارى في الرأس.

تم تشكل فريق وأنتقلت قوات الأمن وتم إنتشال الجثتين بواسطة قوات الإنقاذ النهري من الرشاح نوى وبمناظرتهما تبين أن الجثة الأولي للمدعو «م م س د» 18 سنة طالب وبه طلق ناري بالرأس والجثة الثانية للمدعو «أ ش ع» 44 سنة وبه طلق نارى أيضا بالرأس.

وتم نقل الجثتين لمستشفي بنها العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة التي أمرت بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة وندب الطب الشرعى لتشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنه عقب ذلك.