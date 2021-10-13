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بعد نشوب حريق به..حقيقة إلغاء حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

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بعد نشوب حريق به..حقيقة إلغاء حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بعد نشوب حريق به..حقيقة إلغاء حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي

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أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتنوه إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان. وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق.

كما قامت إدارة المهرجان على الفور، بفتح تحقيق مفصل للوقوف على أسباب الحادثة لكشف الأسباب الرئيسية، مع الاشتباه في حدوث ماس كهربائي ، وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة بدورته الخامسة في موعده المقرر اليوم الساعة 4 مساءً.

المصرى اليوم

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