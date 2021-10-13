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إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:28 صباحاً
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:14 صباحاً
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:00 صباحاً
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 01:00 صباحاً
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:52 صباحاً
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:46 صباحاً
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 12:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
مستقبل مدينة جديدة..ماذا سيحدث عندما ينتهي إكسبو 2020 دبي؟
فيديو
cnn arabic
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 02:47 مساءً
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