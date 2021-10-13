سيرصد بسماء السعودية.. فلكية جدة: الأحدب يقترن بزحل الليلة

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"أبوزاهرة": حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 وبداية الليل اقتران القمر الأحدب المتزايد بكوكب زحل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف: القمر الأحدب سيكون ظاهرياً بالقرب من كوكب زحل، وسيكون بالقرب منهما إلى اليسار بالنسبة للراصد كوكب المشتري، وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي.

وتابع: زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري، فقطره تسع مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف كوكب زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات؛ بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة واحد كيلومتر فقط.

وأردف: بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ أن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك يوم غد الخميس سيلاحظ أن القمر قد ابتعد نحو الشرق، وسيصبح بين زحل والمشتري بالنسبة للراصد، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.