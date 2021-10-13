وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات

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تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع الخدمات المتكاملة بحى الأسمرات، إذ تابعت الخدمات التى يقدمها المجمع لأسر حي الأسمرات.

يضم المجمع مركزًا لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يشمل عدة غرف للتخاطب والعلاج الطبيعي والعلاج الحسي ومركزًا للتوجيه والاستشارات الأسرية، ومركز إعداد الأسر المنتجة، وورشة تجميل للسيدات، وعدة ورش للتدريب المهني، ومعرضًا للمنتجات اليدوية والأثاث، بالإضافة الى مكتب للتأهيل وثلاث حضانات وعيادة ٢ كفاية.

وحرصت القباج علي إجراء لقاءات مع الاخصائيين والمشرفين والأسر المترددة علي مجمع الخدمات، و أطلعت علي الخدمات والأنشطة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر، مطالبة بتوفير كافة أوجه الرعاية للأبناء، كما استمعت لمطالب الأسر ،متعهدة بدراسة كافة المطالب والعمل علي حلها وتذليل العقبات أمامهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن حي الأسمرات يعد من الأحياء المطورة التي نقل إليها سكان المناطق غير الآمنة، باعتباره واحدًا من الأحياء المطورة مثل أهالينا و معاً وبشاير الخير، موجهة الشكر للقيادة السياسية التي تولي اهتماما بالمواطن من أجل أن يعيش حياة كريمة.

وأضافت أن دور وزارة التضامن الاجتماعي يتمثل في تقديم الخدمات التي من شأنها رفع الوعي والاهتمام بالتنشئة السليمة وتغيير بعض السلوكيات الخاطئة لبناء أجيال جديدة، كما أننا مسئولون عن الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث لن تكون هناك جمهورية جديدة دون الاهتمام بالإنسان .

من جانبه، قال اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع إن مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات يقدم عددًا من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ، ويقوم المجمع باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلي مركز استضافة وتوجيه المرأة الذي يقدم العديد من الخدمات الأسرية لأهالي الأسمرات ممن يعانيون من مشاكل أسرية، كما يقوم المجمع بتدريب السيدات علي مهارات الخياطة من خلال ورش متخصصة، مشددًا علي أن هنآك اتجاهًا لكي يعمل المجمع فترة مسائية نظرا للإقبال الكبير علي مجمع الخدمات.

الجدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم خدماتها لحوالي ١٤٠٠ فرد، وتضم ٨ مؤسسات رعاية هي مؤسسة كبار السن ومؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة ومؤسسة الاحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان وأخري بمصر القديمة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، بالإضافة إلى مجمع الخدمات المتكاملة بالاسمرات.