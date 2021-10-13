القضاء الإداري بكفر الشيخ يؤجل دعوي إنشاء حي جديد لـ 17 نوفمبر

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قررت هيئه مفوضي الدولة اليوم الأربعاء، بمحكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ، تأجيل نظر الدعوى المقامه من حسين كمال المحلاوي المحامي، ضد كل من وزير التنميه المحليه، ومحافظ كفرالشيخ، ورئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه كفرالشيخ، و4 مسئولين آخرين إلى جلسه 17 نوفمبر القادم من العام الحالي، لضم كافه المستندات والقرارات الصادره، بخصوص إنشاء حى ثالث جنوب مدينه كفرالشيخ، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين أعلى سلطه تنفيذيه في الدوله، ولم يتم تفعيله حتى الآن على أرض الواقع، وتعيين رئيسا له من قبل وزاره التنميه المحليه، تفعيلا وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن .

حضر الجلسه الأولى لهذه الدعوى لفيف من المحامين، للإنضمام إلى المحامى الأصلى في الدعوى حسين كمال المحلاوى، وعلى رأسهم بسيونى البيلى عطيان وعادل سليمان الشرقاوى وفؤاد محمد عطا ومحمد أشرف شومان ورضا عبدالله صالح وحامد إبراهيم غازى، وآخرين.

تجمع المئات من الأهالي على المقاهي والكافتيريات المجاوره للمحكمه، من أجل متابعه الجلسه الأول للدعوى داخل المحكمه، وأبدوا إستيائهم الشديد من المحاولات المغرضه التي يقوم بها البعض من أجل تحقيق أهواء لعرقله تنفيذ الحى الجديد، والضرب بقرار رئيس الوزراء الصادر منذ عامين عرض الحائط، بالرغم من نشر هذا القرار بالجريده الرسميه، وصدور قرار من وزير الداخليه بإلغاء العموديات الخاصه بقرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريه التي يضمها الحى الجديد، والذى أصبح الآن أمر واقعا لاجدال فيه.

وكان حسين كمال المحلاوى المحامي، قد أقام هذه الدعوى القضائيه العاجله أمام محكمه القضاء الإدارى بكفرالشيخ بصفه مستعجله،تحت رقم 10734، لسنه21 ق، أمام القضاء الإدارى، ضد المنذر إليهم، وذلك لسماع الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفه مستعجله، وقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى، بالإمتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإنشاء حى جنوب بمحافظه كفرالشيخ، رقم 2452 لسنه 2019، ولهذا وجب على القضاء إلزام هذه الجهات، بضروره تنفيذ هذا القرار، والذى أصبح جزءا من القانون الذي يحكمها، وعليها الإنصياع بما جاء بهذا القرار الإلزامى على الجميع، وما يترتب عليه من آثار، والزإم الجهه الإداريه المصروفات، وأن تأمر الهيئه الموقره بتنفيذ هذا الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع..بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنه 2019، بإنشاء حى ثالث جنوب مدينه كفرالشيخ بمحافظه كفرالشيخ، من جهه الإداره، وما يترتب عليه من آثار والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماه .