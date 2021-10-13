مادة سوداء وورق في حجم العملات.. الشرطة تحبط محاولات نصب بـ«تخليق الدولارات»

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط صاحب ورشة معادن بالقاهرة، أوهم ضحاياه أن لديه مبالغ من العملات الأجنبية مغطاه بمادة سوداء ويبحث عن شريك لتمويله ماليًا لشراء مادة كيميائية لإزالة تلك المادة السوداء، نظير تقسيم تلك الأموال فيما بينهما.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الحسابات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يديره أحد الأشخاص يزعم خلاله أن لديه مبالغ من العملات الأجنبية المهربة من إحدى الدول مغطاه بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، وأنه يبحث عن شريك لتمويله ماليًا لشراء مواد كيميائية يتم استيرادها من الخارج لإزالة تلك المادة السوداء وتحويلها إلى عملات أجنبية صحيحة، نظير تقسيم تلك الأموال فيما بينهما.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد القائم على إدارة ذلك الحساب الإلكترونى وتبين أنه صاحب ورشة معادن، مقيم بالقاهرة، إذ يستغل مهاراته في استخدام البرامج الإلكترونية وقام بإنشاء وإدارة صفحتين على «فيس بوك» وعرض خلالهما العديد من صور العملات الأجنبية المقلدة ومقاطع فيديو تؤكد ذلك، زاعماً قيامه بإجراء تجارب بتحويل إحدى الورقات السوداء لعملة أجنبية بواسطة محول كيميائى لإزالة تلك المادة السوداء وتحويلها إلى عملات صحيحة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته 752 ورقة من الورق الأسود في حجم العملات الأجنبية، و17 رزمة من الورق الأسود في حجم العملات الأجنبية مغلفين بورق فضي اللون، و43 ورقة ضوئية ملونة لعملات أجنبية يستخدمهم المتهم في الاحتيال على ضحاياه، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على محادثات نصية وفيديوهات تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه.