التعليم تنفي وجود صورة محمد رمضان داخل كتاب الصف الثالث الابتدائي: كتاب خارجي

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود صور للفنان محمد رمضان ضمن مناهج الصف الثالث الابتدائي، مؤكدة أن الصورة المتداولة ليست من كتاب الوزارة، ولكنها لأحد الكتب الخارجية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحاول اثارة الجدل بين الرأي العام ووزارة التربية والتعليم منذ بدء العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وأثارت صورة للفنان محمد رمضان داخل أحد كتب الصف الثالث الابتدائي غضب أولياء الأمور، مؤكدين أن مكانها ليس كتب أبناءهم.