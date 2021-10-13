للانتقام لصديقه.. يتسلل إلى مدرسة بشبرا الخيمة ويتعدى على طالب بآلة حادة

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شهدت مدرسة الشهيد محمد مجدي، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، تسلل أحد الأشخاص للمدرسة والتشاجر مع طالب والتعدي عليه بآلة حادة ما نتج عنه إصابته بإصابات بالغة، نقل على إثرها للمستشفى وتبين وجود خلافات بين المجني عليه وأحد زملائه الذي إستعان بالمتهم للإنتقام منه.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بنشوب مشاجرة بمدرسة الشهيد محمد مجدي دائرة القسم ووجود مصاب وانتقلت أجهزة الأمن وتبين قيام أحد الأشخاص بالتسلل للمدرسة أثناء اليوم الدراسي والتشاجر مع أحد الطلاب وإصابته بآلة حادة وجرى نقله للمستشفى للعلاج.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من إدارة غرب شبرا الخيمة والشئون القانونية بالمديرية للتحقيق في الواقعة وبيان ملابساتها وتحديد المتسبب في تسلل المتهم للمدرسة والتشاجر داخلها، ومراجعة إجراءات الأمن على بوابات المدرسة وتطبيق قرارات منع دخول أي شخص خلال اليوم الدراسي وإحالة المتقاعسين للتحقيق.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.